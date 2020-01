Pago: “Ritorno di fiamma con Serena Enardu? Mai dire mai”

Pago e Serena Enardu torneranno insieme? All'ingresso del Grande Fratello Vip il cantante annuncia di voler lasciare una porta aperta alla sua ex.

Pago e Serena Enardu torneranno insieme? Prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Pacifico Settembre si è definito “single, ma con il cuore impegnato”, e del resto dopo la separazione da Serena non ha mai nascosto di provare ancora qualcosa per lei.

Pago e Serena Enardu

Ci sarà un colpo di scena tra Pago e Serena Enardu? Il cantante non esclude il ritorno di fiamma, ma per il momento dell’ex fidanzata – a cui è stato legato per 7 anni – non sono giunte novità. Il cantante si è detto ancora innamorato di lei, nonostante a tutti gli effetti oggi sia single e per questo non è da escludersi che per lui possa iniziare una nuova liaison con qualcuna delle concorrenti presenti nel reality show.

Pago non ha infatti escluso la possibilità d’innamorarsi di nuovo: “Potrei innamorarmi fuori come dentro la Casa, può succedere di tutto, sono single”, ha detto. Intanto sui social sono in molti a credere che forse Serena Enardu si rifaccia viva, specie ora che il cantante ha dichiarato di voler lasciare “una porta aperta” per lei.

Al Grande Fratello Vip intanto fervono i preparativi per la prima puntata del reality, e in tanti sono impazienti di sapere come sarà Alfonso Signorini in veste di conduttore e come si comporteranno Pupo e Wanda Nara in quella di opinionisti. Tra i concorrenti in gara intanto, oltre a Pago, saranno presenti anche: Barbara Alberti, Fabio Testi, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Rita Rusic e Clizia Incorvaia.