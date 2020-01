Red Ronnie vs Elettra Lamborghini: “A Sanremo per mostrare il c**o”

Red Ronnie difende a spada tratta Rita Pavone, ma su Elettra Lamborghini ha qualche sassolino nella scarpa che non vedeva l'ora di togliersi.

Dopo le polemiche che hanno investito Rita Pavone per la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo Red Ronnie ha preso le difese della cantante, ma si è scagliato contro Elettra Lamborghini e Achille Lauro.

Red Ronnie contro Elettra Lamborghini

L’annuncio della partecipazione di Rita Pavone al Festival di Sanremo ha colto tutti di sorpresa, dividendo il pubblico tra sostenitori e contrari alla partecipazione della cantante (rea secondo alcuni di aver espresso spesso e poco velatamente le sue posizioni sovraniste). In sua difesa è accorso Red Ronnie, il quale ha detto: “Rita Pavone è un’artista con una carriera che nessuno ha in Italia a livello famminile. Rita Pavone è andata all’Ed Sullivan Show. Nessuna altra donna italiana ci è andata”, ha detto il critico musicale.

Nel difendere la cantante che sarà tra i big in gara al Festival Red Ronnie si è lasciato sfuggire però una pesante invettiva contro alcuni degli altri volti che saranno al Festival: tra loro in particolar modo Elettra Lamborghini, che secondo lui andrebbe all’Ariston “solo per mostrare il c***” mentre Achille Lauro “non saprebbe fare nulla”.

Insomma, commenti piuttosto pesanti da parte del critico che non si è detto particolarmente soddisfatto di quelli che saranno i personaggi più in vista a questa 70esima edizione della kermesse musicale. Rita Pavone dal canto suo ha detto che non parteciperà per vincere e che nonostante le critiche sarebbe ben felice di prendere parte al Festival di Sanremo (a ben 48 anni dall’ultima volta).