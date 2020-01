Rita Rusic è senza freni, e ha rivelato senza remore quali sono stati i motivi della sua rottura da Vittorio Cecchi Gori, padre dei suoi due figli.

Dal 1982 al 2000 Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati inseparabili: la loro unione è stata coronata dalla nascita dei due figli, e i due sono sempre sembrati una delle coppie più affiatate dello show business. A svelare il motivo dietro la separazione ci ha pensato la stessa produttrice croata.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori

Cosa ha spinto Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori a lasciarsi dopo ben 18 anni di matrimonio? A svelarlo è stato la stessa attrice che, nel corso degli anni, ha sempre cercato di recuperare un rapporto pacifico con l’ex marito. Secondo la Rusic Cecchi Gori non sarebbe stato propriamente un padre e un marito modello: “Nelle coppie le rotture avvengono perché uno dei due non crede più in quel progetto.

Vittorio ha scelto i suoi vizi a discapito della sua famiglia, del suo lavoro. Si è giocato tutto soprattutto l’affetto dei figli”, ha confessato.

Nonostante i due abbiano rotto e il famoso produttore cinematografico abbia avuto non pochi problemi anche per quanto riguarda il suo rapporto con i figli (Vittoria Cecchi Gori e Mario Cecchi Gori), Rita Rusic ha sempre conservato un grande affetto nei suoi confronti, e non ha mai smesso di andarlo a trovare sia quando era in carcere sia in ospedale. Oggi l’attrice è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, dove spera di poter incontrare un nuovo importante amore che le faccia definitivamente perdere la testa.