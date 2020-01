Rimangono ancora poche ore per poter acquistare i biglietti di Sanremo 2020: ecco quanto costano e come è possibile procurarseli

A disposizione ci sono solamente cinque ore, e precisamente dalle 9 alle 14 di mercoledì 8 gennaio 2020, per poter acquistare i biglietti del Festival di Sanremo 2020. Sul sito internet del Teatro Ariston sono dunque disponibili gli abbonamenti in platea e galleria per le cinque serate della 70a kermesse canora nazionale. La gara di canto, in programma dal 4 all’8 febbraio, si prospetta già molto ricca di novità e succulenti notizie di gossip.

Sanremo 2020: la corsa ai biglietti

Per quanto riguarda i prezzi, l’abbonamento in platea per le cinque serate costa 1290 euro. La galleria cost invece circa la metà, ossia 672 euro. L’unica modalità per effettuare gli acquisti è pertanto quella di collegarsi al sito sanremo2020.aristonsanremo.com esclusivamente il giorno 8 gennaio dalle 9 alle 14.

Nel contempo, a meno di un mese dall’inizio dello show, la città è già in grande fermento. Sei ticket sono inoltre già stati assegnati, infatti tre coppie di biglietti sono destinate ai vincitori di una lotteria benefica a favore del Centro Aiuto alla Vita. Si attende poi il collocamento della targa in bronzo della canzone vincitrice della passata edizione. Quest’ultima, ordinata a novembre, non è ancora arrivata, ma assicurano che ne sarà presto sollecitata la fonderia. Si tratta, come tutti ricorderanno, della fortunata “Soldi” di Mahmood, che lanciò ufficialmente il giovane cantante milanese nel panorama musicale italiano.