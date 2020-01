Silvio Horta: è morto il creatore di Ugly Betty

Il creatore di Ugly Betty è morto all’età di 45 anni: il corpo di Silvio Horta è stato trovato in un model di Miami in condizioni che lasciano pensare a un suicidio. Secondo le fonti citate da Variety, che ha diffuso la notizia della sua morte, Silvio si sarebbe sparato martedì 7 gennaio. Grazie alla creazione della serie tv Ugly Betty, con protagonista America Ferrera, Silvio Horta guadagnò due Golden Globes e moltissimi riconoscimenti a livello mondiale. Ma tra i suoi capolavori vanno annoverati anche l’horror-thriller Urban Legend, The Chronicle e Jake 2.0. Silvio aveva scritto anche il tv movie The Curse of the Fuentes Women.

Silvio Horta, il creatore della figura di Ugly Betty, si sarebbe suicidato in un model di Miami: le cause della morte, però, sono ancora incerte.

Martedì 7 gennaio, la star America Ferrera (protagonista principale della nota serie tv), gli aveva dedicato un messaggio su Instagram. “Sono sbalordita e affranta nell’apprendere la devastante notizia della morte del creatore di Ugly Betty, Silvio Horta”. “Il suo talento e la sua creatività – prosegue America – hanno portato a me e a tanti altri tanta gioia e luce. Sto pensando alla sua famiglia e ai suoi cari che devono soffrire così tanto in questo momento e a tutta la famiglia di Ugly Betty che sta sentendo questa perdita così profondamente”. Allegato al messaggio c’è anche una foto di gruppo che include un altro dei produttori della serie, Salma Hayek.

I’m stunned and heartbroken to hear the devastating news of Ugly Betty creator, Silvio Horta’s death. His talent and creativity brought me and so many others such joy & light. I’m thinking of his family and loved ones who must be in so much pain right now- and of the whole Ugly Betty family who feel this loss so deeply.

