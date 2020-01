Wanda Nara infiamma i social postando uno scatto in cui - mentre si prepara per il Grande Fratello Vip - è sotto la doccia completamente senza veli.

Mentre sono in corso i preparativi per la prima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, Wanda Nara – che vestirà i panni di opinionista – si è concessa una doccia rilassante, e ha mostrato ai fan più del dovuto.

Wanda Nara sotto la doccia

Wanda Nara sa bene come scaldare il popolo di Instagram, e non ci pensa due volte: prima di recarsi negli studi del Grande Fratello Vip la moglie di Icardi si è concessa una doccia rilassante, e ha mostrato ai suoi fan una foto in cui è ritratta completamente senza veli. Lo scatto ha fatto impazzire i fan dei social, i quali come sempre si sono prodigati in complimenti e lodi nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 8 Gen 2020 alle ore 3:59 PST

Del resto che con il Grande Fratello Vip volesse mostrare molto di più di se stessa di come ha fatto a Tiki Taka lo ha detto lei stessa, e le foto senza veli sul suo profilo sembrano mantenere la promessa.

Wanda Nara sarà opinionista dello show condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, anche lui opinionista al suo fianco. Il direttore di Chi ha fatto sapere che avrebbe scelto loro due come opinionisti dopo averli invitati a cena in tempi non sospetti, e scoprendo che ci sarebbe una singolare alchimia tra Pupo e la manager di Icardi. Per Wanda si tratta di un periodo piuttosto difficile visto che suo marito è stato trasferito in Francia, e lei si ritrova a dover fare la spola tra Milano e Parigi per badare ai figli e seguire i molti impegni di lavoro.