Auditel ha diffuso i dati relativi agli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip 2020, andata in onda mercoledì 8 gennaio.

Esordio in sordina per il Grande Fratello Vip 2020. I dati relativi agli ascolti della prima puntata (andata in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 8 gennaio), diffusi da Auditel, rivelano che 3,4 milioni di spettatori (pari al 20,2% di share) hanno assistito all’inizio dell’avventura dei nuovi concorrenti e dei conduttori Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara. Il reality è stato però sconfitto da Heidi, che su Rai Uno ha conquistato il 19,7% di share (4.437.000 spettatori). Anche Rai 3, con Chi l’Ha Visto, si è dimostrata la seconda rete più seguita, con oltre 7.000 tweet con l’hashtag ufficiale #chilhavisto.

Nel corso della serata, l’hashtag ufficiale #GFVIP è stato utilizzato oltre 54 mila volte su Twitter (dato a cui si devono aggiungere i numerosi hashtag correlati).

Gli utenti social, però, sembrano non aver apprezzato la nuova conduzione del programma. Cosa dunque non è piaciuto al popolo del web?

GF Vip 4: inizio deludente?

Pare che in molti si siano detti nostalgici della conduzione della spumeggiante Ilary Blasi. Per gli internauti, dunque, il giornalista non sarebbe adatto a condurre una trasmissione di tal fatta. Alcuni dei post e dei commenti apparsi sul web hanno infatti manifestato apertamente la bocciatura di Alfonso e il rimpianto per la moglie del Pupone. Tanti hanno inoltre sottolineato l’eccessiva lentezza dello show condotto dal direttore di “Chi”, perdendo dunque il ritmo che avevano invece le passate edizioni. Ilary Blasi, dal canto suo, poche ore prima della diretta aveva mandato un messaggio di buon augurio ad Alfonso Signorini. “Vai Alfonso”, aveva scritto la presentatrice, postando anche alcune immagini riprese dalle precedenti edizioni del reality.