Programma troppo lento e conduttore non adatto: cosa pensano gli utenti dei social della quarta edizone del Grande Fratello Vip.

L’hashtag #Gf Vip è stato il primo nelle tendenze italiane durante la messa in onda del programma, ma non tutti i commenti sono stati positivi. I social network non sembrano infatti aver apprezzato la nuova conduzione del Grande Fratello Vip affidata ad Alfonso Signorini e coadiuvata dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo.

I social sul Grande Fratello Vip

Sono molti gli utenti che rimpiangono Ilary Blasi e che sostengono che il giornalista non sia adatto a condurre una trasmissione. “Ilary era tutta un’altra cosa”, “Come conduttore non mi piace, era meglio come opinionista”, “Inadatto.. mi dispiace ma non è cosa sua, ognuno deve fare il proprio mestiere. E’ come chiedere ad un meccanico di fare il pasticcere” sono solo alcuni dei post e dei commenti espressi sul web, che lasciano intendere la bocciatura di Alfonso e il rimpianto di Ilary.

In molti hanno poi sottolineato come con l’ex opinionista il programma proceda troppo lentamente, senza il ritmo a cui gli affezionati si erano abituati nelle edizioni precedenti.

“Ilary a quest’ora avrebbe già chiuso il televoto” hanno scherzato, accusando Signorini di avere un ritmo troppo compassato.

Proprio Ilary su Instagram aveva, poche ore prima della diretta, fatto un in bocca al lupo a Signorini, opinionista che le era stato a fianco nei suoi Grande Fratello. “Vai Alfonso”, aveva scritto pubblicando alcune immagini tratte dalle precedenti edizioni del reality. Tra queste anche il bacio che si scambiarono in diretta. Saluto che il direttore di Chi non ha ricambiato durante la puntata.