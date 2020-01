In tanti non hanno potuto fare a meno di commentare l'ultima provocazione di Mahmood: il cantante si è mostrato in gonna.

Il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood, ha postato su Instagram una foto che lo mostra con addosso nientemeno che… una gonna! I fan non sono sembrati gradire però lo scatto.

Mahmood in gonna: la foto

A Mahmood piace sorprendere, e infatti nella sua ultima foto su Instagram si è mostrato direttamente in gonna! A non tutti i fan però lo scatto è piaciuto, e c’è anche chi lo ha accusato di un malriuscito look alla Malgioglio. In tanti sono impazienti di sapere quando uscirà il nuovo album del musicista, che forse ha scelto la gonna proprio per girare uno dei suoi nuovi videoclip (del resto, nella foto, sembra essere in un camerino).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 8 Gen 2020 alle ore 5:01 PST







Mahmood è considerato da molti dei suoi fan anche un’icona di stile, e molte sono le sue scelte irriverenti in fatto di look e di gioielli: nel 2019 ha fatto parlare di sé con un curioso orecchino della collezione Gucci a forma di orecchio.

In molti l’hanno accusato di cattivo gusto, ma in realtà il gioiello sarebbe uno dei pezzi più cari della famosa maison di moda. Mahmood ama tingere i capelli e indossare look appariscenti: in tanti hanno provato ad imitare il suo stile, e sui social non mancano i commenti e le lodi dei suoi ammiratori. Secondo indiscrezioni il cantante sarebbe fidanzato con Dario Faini, con il quale è stato pizzicato più volte insieme nel corso dell’estate 2019. Per quanto riguarda la sua vita privata però, il cantante ha sempre preferito mantenere un velo di riservatezza, e pertanto la sua liaison con il collega non ha mai ricevuto conferme.