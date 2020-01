Matteo Salvini commenta la foto di Francesca Verdini: “Bella, punto”

Matteo Salvini ha lasciato un romantico messaggio a commento di una foto di Francesca Verdini sui social. I due stanno insieme dal 2018.

Da sempre Matteo Salvini è uno dei politici maggiormente attivi sui social. I suoi tweet polemici spesso fanno discutere e riportano il leader della Lega al centro del dibattito, ma tutto questo non gli impedisce di vivere sui social anche la sua vita privata. Dopo la fine dell’amore con Elisa Isoardi, Salvini ha iniziato una storia con Francesca Verdini. I due non si sono mai nascosti, e proprio nelle ultime ore l’ex ministro dell’Interno si è lasciato andare ad una romantica dedica.

Matteo Salvini e Francesca Verdini

La fidanzata Francesca Verdini ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae sorridente mentre si tiene una mano tra i capelli. Salvini, al vederla, non ha resistito e ha commentato con poche ma tenerissime parole: “Bella.

Punto“. L’amore tra i due, dunque, sembra procedere a gonfie vele. La coppia avrebbe trascorso anche le vacanze di Capodanno insieme portando con loro anche la figlia del leader leghista.

La storia d’amore

Come i più classici dei colpi di fulmine, nel 2018 è iniziata la storia tra Matteo Salvini e Francesca, figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis. Il leader della Lega usciva dalla lunga storia con la conduttrice tv Elisa Isoardi e, dopo aver trascorso alcuni mesi da single, ha ritrovato l’amore. Erano in molti a credere che il loro amore non sarebbe durato nel tempo, ma al momento il loro legame sembra consolidarsi ogni giorno di più e i teneri messaggi e le dediche che compaiono sui social lo testimoniano.