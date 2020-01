Pierfrancesco Favino è irriconoscibile: l'attore si è sottoposto a una lunga seduta di make up per diventare identico a Bettino Craxi.

Pierfrancesco Favino ha mostrato ai fan la sua trasformazione – dopo una lunga seduta di trucco – in Bettino Craxi: l’attore interpreta il ruolo del famoso politico del film Hammamet di Gianni Amelio.

Pierfrancesco Favino come Bettino Craxi

In tanti hanno stentato quasi a riconoscere Pierfrancesco Favino, che sui social si è mostrato nei panni di Bettino Craxi: per somigliare al famoso politico italiano, Favino si è dovuto sottoporre a una lunga seduta intensiva di make up. Per interpretare il personaggio l’attore ha rivelato di essersi alzato ogni mattina all’alba, così da potersi preparare al trucco ed “entrare” a tutti gli effetti nei panni del personaggio. Hammamet, questo il nome dell’ultimo film del regista Gianni Amelio, ripercorre proprio l’ultimo periodo di vita di Bettino Craxi, e Favino è stato scelto per interpretare il famoso leader politico.

Il video condiviso da Pierfrancesco Favino ha fatto il pieno di like tra i fan sui social, e in tanti si sono complimentati con lui per l’incredibile trasformazione che l’ha reso così simile al politico scomparso nel 2000.

Il film, uscito il 9 gennaio al cinema, tratta della difficile inchiesta “mani pulite” in cui Craxi è stato coinvolto, e in tanti sono impazienti di sapere come Gianni Amelio avrà scelto di sviluppare la trama di un periodo tanto complesso della storia politica italiana.