Romina Power ha deciso di tornare a vivere in California? Una sua foto preoccupa i fan della cantante, ex moglie di Al Bano Carrisi.

Dopo la morte di Donna Jolanda e un viaggio con i figli a Zagabria, Romina Power è tornata in California: a testimoniarlo una foto che la cantante ha postato sull’aereo. Quali saranno i motivi della sua decisione?

Romina Power torna in California

Ancora non si sa se la decisione di Romina Power sia definitiva oppure no: tempo fa si parlava di un suo possibile trasferimento a Roma, e invece all’ultimo la cantante ha fatto sapere ai fan – attraverso un post su Instagram – di aver fatto ritorno in California. E’ lì che è tornata a vivere dopo il divorzio da Al Bano, e in molti si domandano se anche lei sarà sul palco dell’Ariston insieme al suo ex marito ora che i rapporti tra i due si sarebbero distesi – almeno per quanto riguarda la collaborazione lavorativa.

Al Bano e Romina avrebbero infatti trascorso insieme il Capodanno, essendo entrambi ospiti a Matera per L’Anno che verrà.

Di recente la cantante aveva accusato alcuni problemi di salute, motivo per cui era stata assente alle esequie della compianta ex suocera, Donna Jolanda. Sia lei sia l’attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, avevano dedicato alla donna dei teneri messaggi via social. Al Bano più di una volta aveva lanciato appelli affinché le due donne deponessero l’ascia di guerra, specie in un momento tanto delicato. Tra le due infatti non sarebbe mai corso buon sangue, e Loredana Lecciso non è stata invitata neanche al matrimonio della figlia di Al Bano, Cristel Carrisi.