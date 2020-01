Salvo Veneziano ha confessato la sua storia: dal primo Grande Fratello al Grande Fratello Vip, ecco cos'ha fatto l'ex gieffino.

Salvo Veneziano, protagonista del primo Grande Fratello, ha confessato come sarebbe cambiata la sua vita dopo il grande successo ottenuto grazie alla partecipazione al reality show.

Salvo Veneziano dopo il Grande Fratello

Non tutto sarebbe andato liscio nella vita di Salvo Veneziano, ex protagonista del Grande Fratello. È stato lui stesso a rivelare infatti di aver perso una fortuna dopo la sua partecipazione al reality show, e di aver cercato di riconquistare sua moglie partita per la Germania. L’ex gieffino ha rivelato che dopo la partecipazione al GF sarebbe stato invitato a numerose serate, le quali gli sarebbero valse circa 14 milioni di lire. Sua moglie però si sarebbe allontanata da lui, e quindi per cercare di riconquistarla avrebbe abbandonato tutto e l’avrebbe seguita in Germania.

Da oltre vent’anni infatti, Salvo Veneziano è sposato con Giusy Merendino madre dei suoi 3 figli.

L’ex gieffino inoltre e già nonno di 3 nipoti. Tutto si sarebbe risolto per il meglio dunque, anche se lo stile di vita “mondano” da lui assunto dopo l’uscita dal Grande Fratello avrebbe messo a rischio il suo matrimonio e i suoi rapporti con la famiglia. Oggi Salvo Veneziano è titolare di numerose pizzerie, e sua moglie collabora con lui per quanto riguarda le loro numerose attività lavorative. Al primo Grande Fratello riuscì a conquistarsi il secondo posto, e al suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020 ha rivolto un pensiero al suo ex collega scomparso, Pietro Taricone, morto nel 2010 dopo un incidente paracadutistico.