A seguito della presenza di Serena Enardu al GF Vip 4, è arrivata in queste ore la frecciatina del suo ex Giovanni Conversano sui social

Mercoledì 8 gennaio è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini. La popolare casa di Cinecittà ha dunque riacceso le luci e fatto entrare i primi concorrenti. Nonostante sia appena iniziato, lo show ha già regalato molte emozioni, considerata la scelta molto eterogenea dei partecipanti. Tra loro c’è anche il cantante e musicista Pacifico Settembre, in arte Pago, che avevamo già conosciuto la scorsa estate a Temptation Island. L’artista sardo, come tutti sapranno, è reduce da una brutta delusione amorosa, dopo che la sua ex compagna Serena Enardu lo ha lasciato proprio in quel di Temptation. Adesso Pago si è dunque detto pronto a voltare pagina per cominciare una nuova vita. Se dunque l’esperienza di Temptation Island lo ha fatto soffrire molto, si spera che nella casa del GF troverà modo di consolarsi.

Intanto però Serena Enardu sembra aver fatto un passo indietro.

La 43enne è stata infatti invitata in studio da Signorini, che le ha offerto la possibilità di entrare nella casa per una settimana al fine di chiarire con Pago. Tuttavia sarà il pubblico a decidere se la donna potrà avere questa possibilità. Se ciò dovesse avvenire, che reazione avrà il musicista? Nel contempo sui social è spuntato un commento del tutto particolare che ha pizzicato sul vivo l’ex tronista di Uomini e Donne.

Serena Enardu al GF Vip

Serena Enardu potrebbe fare dunque il suo ingresso nella casa del Gf VIP nella prossima puntata di venerdì 10 gennaio. Intanto, come detto, sui social sono spuntati molti commenti sulla questione, uno su tutti quello dell’ex di Serena. Si tratta nello specifico di Giovanni Conversano, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne che è stato fidanzato con la sarda per 5 anni.

Tutti i fan del dating show mariano si erano appassionati alla loro storia d’amore, che era poi finita per il tradimento di lui con un’ex corteggiatrice. Vedendola dunque di nuovo in tv, Conversano ha commentato in una Instagram Story “Comunque vada sarà un SU CESSO”, con molti smile a corredo.