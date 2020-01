Su Twitter è comparso un messaggio di Vladimir Luxuria rivolto a Licia Nunez, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4: "Sei scorretta"

Anche se appena iniziato, il Grande Fratello Vip 4 sta già facendo parecchio parlare di sé. Nella prima puntata andata in onda mercoledì 8 gennaio 2020, abbiamo visto entrare nella Casa i primi concorrenti di questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. Tra loro figura anche Licia Nunez, bellissima attrice ed ex modella che ha raccontato di essere stata la compagna per diversi anni dell’attivista Imma Battaglia, prima di venire tradita con Eva Grimaldi.

Luxuria commenta il Grande Fratello

Proprio sulla protagonista de “Le tre rose di Eva” sono però giunti i commenti di un’altra grande protagonista della tv italiana, ossia Vladimir Luxuria. Nelle scorse ore, infatti, l’opinionista ed ex politica ha detto la sua su Twitter riguardo una precisa affermazione della Nunez.

Ciò che non è stato digerito da Vladimir è stata dunque proprio la dichiarazione dell’attrice in merito al tradimento della Battaglia con l’attuale moglie Eva Grimaldi. Le parole della bionda concorrente non sono dunque state viste di buon occhio da Luxuria, che su Twitter ha così commentato:

Imma Battaglia deciderà ora di replicare a tali dichiarazioni? I telespettatori attendono intanto di vederla a Domenica Live o a Live di Barbara D’Urso per commentare la cosa. Nel frattempo la stessa Licia Nunez pare aver confessato alcune sue fantasie adolescenziali su un’altra concorrente del reality di Canale 5. Si tratta nello specifico della bellissima Rita Rusic, da lei definita il suo sogno erotico. Si attendono dunque invitanti sviluppi, mentre la quarta edizione del Grande Fratello Vip si prospetta ricca di aneddoti e succulente peripezie!