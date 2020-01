Alberto Urso presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Il sole ad est": per il tenore si tratta della prima partecipazione alla kermesse.

Amadeus ha rivelato i nomi dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020: il tenore Alberto Urso fa il suo esordio con il brano Il sole ad est. Il titolo della canzone, inoltre, coincide anche con il nome del secondo album che il cantante ha pubblicato lo scorso 31 ottobre 2019. All’interno si trova un singolo dalla firma di Ermal Meta: “Un vero onore cantare una sua canzone”, diceva Alberto in un’intervista. Prima di questo progetto, inoltre, aveva lanciato Solo, uscito in coincidenza con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Alberto Urso si presenta al Festival di Sanremo 2020 con il brano Il sole ad est: per il tenore messinese si tratta dell’esordio all’Ariston. Sui social, all’inizio del nuovo anno, ha espresso la sua felicità per la partecipazione alla kermesse di Rai 1 e si è detto entusiasta della nuova musica che farà ascoltare ai suoi fan.

Buongiornooo☀❤️ come state? Questo 2020 non poteva iniziare meglio e non vedo l’ora di farvi sentire nuova musica 🎶❤ pic.twitter.com/mr2EyBv9nt — Alberto Urso (@albysing1997) 2 gennaio 2020

Prima del Festival di Rai 1, che si tiene dal 4 all’8 febbraio, inoltre, Alberto aveva partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi uscendone vittorioso.

Molti nutrono grandi aspettative su di lui.

Uno dei grandi sogni nel cassetto del giovane 22enne è la partecipazione al Festival in coppia con l’amica Giordana Angi: “Magari – ha confessato il tenore in un’intervista -, è una grande amica, ci vogliamo bene. Sarebbe una bella esperienza per entrambi”.