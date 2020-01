Maelle è cresciuta, ed è sempre più simile al padre: ecco com'è diventata la figlia che Antonella Clerici ha avuto dal suo ex compagno, Eddy Martens.

Antonella Clerici ha due grandi amori nella sua vita: uno è il fidanzato Vittorio Garrone, l’altro è indubbiamente sua figlia Maelle, nata nel 2009 dalla redazione che la conduttrice ha avuto col suo ex, Eddy Martens.

Antonella Clerici: la figlia

Su Instagram Antonella Clerici non manca mai di raccontare ai fan la sua vita insieme al fidanzato e alla figlia, Maelle, a cui è legatissima. La piccola è nata il 21 febbraio del 2009, e crescendo è diventata sempre più simile al padre, Eddy Martens.

La conduttrice ha più volte parlato del suo legame con la figlia, e ha dichiarato che le piacerebbe “riavvolgere il tempo” per tornare a quando Maelle andava ancora all’asilo per poter rivivere quei momenti tanto importanti. “Ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento “sfuggire”.

Sono una mamma imperfetta”, ha dichiarato. La conduttrice e sua figlia vivono in una casa immersa nel verde, in Piemonte. Amano trascorrere il loro tempo libero facendo attività all’aria aperta o dedicandosi all’equitazione, uno degli sport preferiti da Maelle.

Dopo la rottura da Eddy Martens la conduttrice ha ritrovato la serenità accanto a Vittorio Garrone: Antonella Clerici ha dichiarato più volte di essere intenzionata a trascorrere la vita insieme a lui, e sui social i due si sono sempre mostrati molto affiatati. La piccola Maelle ha un ottimo rapporto col compagno della madre.