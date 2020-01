In Australia brucia tutto: moltissime star hanno investito ingenti somme di denaro per cercare di arginare la situazione.

Da Leonardo DiCaprio a Nicole Kidman, tante sono le star che si sono preoccupate per gli incendi in Australia e che hanno partecipato con ingenti somme alle donazioni per cercare di arginare la situazione.

Le donazione delle star per l’Australia

Qualche settimana fa Russell Crowe è stato assente alla cerimonia dei Golden Globe e a ritirare il suo premio ci ha pensato la collega Jennifer Aniston, la quale ha letto un messaggio in cui l’attore chiedeva di partecipare attivamente per cercare di arginare il dramma che in Australia sarebbe stato procurato anche dal cambiamento climatico. Crowe è rimasto nella sua terra natale per proteggere la sua famiglia, e come lui tantissime star e celebrities hanno preso parte alle raccolte fondi per cercare di arginare i terribili incendi che hanno colpito l’Australia: tra loro Nicole Kidman e suo marito Keith Urban avrebbero donato 500 mila dollari, così come P!nk e Kylie Minogue. Elton John avrebbe donato un milione di dollari, e anche Selena Gomez avrebbe fatto un’importante donazione alle associazioni che si stanno occupando di proteggere la flora e la fauna australiana.





Chris Hemsworth, attore australiano, ha donato un milione di dollari, e la stessa cifra è stata versata anche da Kylie Jenner e Hugh Jackman.

L’associazione di Leonardo DiCaprio

La questione ambientale è molto cara a Leonardo DiCaprio, il quale ha fondato l’associazione Earth Alliance proprio per cercare di salvaguardare le foreste e gli ambienti più a rischio del pianeta.

Oltre a una donazione di 3 milioni per l’Australia, in passato la sua associazione ha contribuito con 5 milioni a salvare l’Amazzonia dai roghi.