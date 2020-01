Barbara D’Urso: cena romantica con un uomo misterioso

Barbara D'Urso ha un nuovo amore? La conduttrice si è mostrata durante una cena romantica con un misterioso cavaliere al suo fianco.

Barbara D’Urso ha rivelato attraverso le sue Instagram stories di essersi concessa una cena romantica con un uomo misterioso: la conduttrice ha mostrato le loro mani intrecciate sopra un tavolo, con tanto di candele accese.

Barbara D’Urso: la cena romantica

Il mistero sullo spasimante misterioso di Barbara D’Urso continua: questa volta la conduttrice stessa ha rivelato dei dettagli ai fan, mostrandosi durante una cena romantica con un uomo misterioso. Di lui non ha postato nessuna immagine, ma non ha mancato di far vedere le loro mani intrecciate sopra a un tavolo, mentre in sottofondo scorrevano alcuni successi romantici come Io che non vivo di Pino Donaggio e È colpa mia di Maria Nazionale.





La conduttrice non ha fatto segreto di avere uno spasimante misterioso, ma quando qualcuno ha provato a rivelarne l’identità ha sempre smentito categoricamente. Ad esempio l’ex gieffino Filippo Nardi ha confessato che sarebbe stato lui “l’amante” della D’Urso, e ha parlato di un sentimento speciale che lo avrebbe legato alla conduttrice. Lei ha smentito la liaison e quando le acque si sono un po’ placate ha mostrato le stories della sua cena romantica: chi sarà il suo nuovo amore? La conduttrice ha sempre preferito mantenere un velo di riservatezza per quanto riguarda la propria vita privata, e ha sempre preferito parlare dei suoi figli o dei suoi familiari più intimi piuttosto che dell’amore. Barbara D’Urso ha due figli, Giammauro ed Emanuele, avuti durante la sua relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, a cui è stata legata circa dal 1982 al 1993.