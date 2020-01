Sanremo 2020, Fai rumore di Diodato: il significato del testo

Diodato presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Fai rumore": il 14 febbraio uscirà anche il disco con 11 nuovi inediti.

Amadeus ha svelato i concorrenti del Festival di Sanremo 2020: tra i 24 big in gara c’è Diodato che porta il brano Fai rumore. Il prossimo San Valentino, inoltre, uscirà il terzo disco di uno dei cantanti più amati della musica pop italiana: “CHE VITA MERAVIGLIOSA” (Carosello Records). Tra i 11 inediti contenuti nell’album è nascosta la voglia di sperimentare e la passione di Diodato. Sono in programma anche due date live a Milano (22 aprile) e Roma (29 aprile) per il prossimo aprile 2020.

Diodato, Fai rumore

Diodato partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano dal titolo Fai rumore. “Non credo di essere mai stato così tanto me stesso – ha confessato il cantante -, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album”. Diodato sta parlando di “CHE VITA MERAVIGLIOSA”, la nuova raccolta di 11 inediti in uscita il 14 febbraio 2020, subito dopo il Festival.

Prodotto da Tommaso Colliva, è il terzo album dopo “Cosa siamo diventati” (Carosello Records, 2017) e dopo le partecipazioni a Sanremo in gara con Roy Paci nel 2018 e nelle vesti di ospite di Ghemon nel 2019.

“Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle. Innamorato, appunto, ed è forse questo amore ad averci portato a questa data”.