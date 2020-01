Record di ascolti per la prima puntata di Don Matteo 12, in onda in prima serata giovedì 9 gennaio: battuti The Legend of Tarzan e Barry Seal.

Grande successo per il sacerdote in bicicletta più famoso della televisione italiana. La prima puntata di Don Matteo 12 (in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 9 gennaio) ha registrato un record di ascolti. Sono 7.005.000 gli spettatori che hanno seguito le nuove avventure del personaggio interpretato da Terence Hill, pari al 30,6% di share.

Don Matteo 12 batte tutti!

Saranno nello specifico dieci le puntate che vedranno ancora Terence Hill nei panni del tanto amato Don Matteo Bondini. Circola tuttavia l’ipotesi che la Rai possa chiedere altre nuove stagioni, dopo gli incredibili consensi ottenuti che sovrastano ogni altra possibile trasmissione concorrente. Su Canale 5, per esempio, il film in prima visione The Legend of Tarzan ha registrato circa un milione e 800mila spettatori, pari al 7.9% di share.

Su Italia 1, invece, Barry Seal. Una storia americana ha catturato l’attenzione di poco più di un milione e mezzo di telespettatori, con il 6.4% di ascolti. Le altre reti hanno ottenuto perfino degli ascolti più bassi, senza riuscire, neppure con lanternino, ad avvicinarsi minimamente a quelli di Don Matteo 12.





Sono dunque ben vent’anni che Don Matteo conquista i telespettatori italiani. La tanto apprezzata serie tv di Rai Uno racconta le vicende di un parrocco buono e gentile, che in ogni puntata deve fare i conti con situazioni più o meno complesse, legate alla quotidianità così come alla criminalità. Il prete stesso si addentra in tali vicende con estrema astuzia e intuizione, affiancato dagli amici delle forze dell’ordine, che lo aiutano a risolvere i casi più complicati.