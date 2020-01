Enrico Nigiotti presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Baciami": per il chitarrista si tratta della terza partecipazione alla kermesse.

Enrico Nigiotti è tra i 24 cantanti in gara al festival di Sanremo 2020: in occasione della sua terza partecipazione al Festival propone la canzone Baciami. La kermesse di Rai 1 si svolge dal 4 all’8 Febbraio al teatro Ariston: la conduzione del programma è affidata ad Amadeus. Per il cantautore originario di Livorno dunque è la terza partecipazione al Festival, mentre si tratta della seconda se consideriamo la categoria Big. Lo scorso anno, infatti, Nigiotti si è presentato a Sanremo con la canzone Nonno Hollywood (decimo posto finale), mentre nel 2015 guadagnò la terza posizione in classifica grazie al brano Qualcosa da decidere.

Il suo primo album è uscito in concomitanza con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, che decise di abbandonare alla serata finale per cedere il suo posto all’allora fidanzata e ballerina Elena D’Amario. Il 32enne partecipò comunque a un altro talent, X Factor, dove grazie al suo talento vinse il terzo posto finale. Durante la partecipazione al talent, inoltre, pubblicò il singolo L’amore è, certificato Disco di Platino. In seguito Nigiotti scrisse anche Nel silenzio di mille parole e Complici (quest’ultimo in collaborazione con Gianna Nannini).

Dopo la partecipazione a Sanremo con Qualcosa da decidere, infine, Enrico ha pubblicato l’omonimo album.