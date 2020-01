Giordana Angi presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Come mia madre": il testo è stato scritto in collaborazione con Manuel Finotti.

Il Festival di Sanremo 2020 sarà un grande trampolino di lancio per Giordana Angi: l’artista appena 26enne presenta in gara in brano Come mia madre. Dopo uno strepitoso 2019 molti nutrono grandi aspettative per la cantautrice e interprete italo-francese che da sempre ha dimostrato la sua grande passione per la musica.

Giordana Angi, Come mia madre

Giordana Angi approda al Festival di Sanremo 2020 con il brano Come mia madre che porta la firma musicale e testuale sua e di Manuel Finotti. Dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi su Canale 5, Amici, nel corso del quale ha vinto il premio della Critica assegnato dalle principali testate giornalistiche, per Giordana si apre un grande anno. Ha già pubblicato il suo primo album Casa, ottenendo il disco d’oro e con la chiusura dello scorso anno ha anche pubblicato il secondo album dal titolo Voglio essere tua.

All’interno di quest’ultimo c’è anche la canzone Stringimi più forte, certificato Oro. Il primo album, infine, ha segnato una grandissima svolta per l’artista appena 26enne: infatti, Giordana si è guadagnata l’onore di essere la prima donna ad arrivare al primo posto della classifica di vendita degli album nel 2019.

Anche i suoi tour segnano un grande successo: sia a Roma sia a Milano Giordana ha registrato il tutto esaurito contando 13 tappe e oltre 27mila biglietti venduti. Ma per chi ancora ha sentito le sue canzoni, è in programma un’altra data. il 23 maggio 2020, infatti, Giordana sarà al palazzo dello Sport di Roma (prima tappa già annunciata del suo nuovo tour).