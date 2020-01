Harry e Meghan: che lavoro potrebbero fare per guadagnarsi da vivere?

Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare alla famiglia reale per diventare indipendenti dal punto di vista economico: di cosa si occuperanno ora?

L’ormai arcinota Meghan Markle e l’ancor più conosciuto marito Harry hanno deciso di abbandonare gli agi della famiglia reale per rendersi autonomi economicamente. In altre parole, andranno a lavorare come tutti i comuni mortali! Se le questione in realtà è più complessa, quello che tuttavia interessa ora al mondo del gossip è cosa ne sarà dei due “reietti”.

Harry e Meghan: quali possibili occupazioni?

Ecco dunque che si affacciano all’orizzonte delle possibile nuove figure professionali per i due ex reali. Se Meghan potrebbe tornare a fare l’attrice, Harry invece potrebbe proporsi come principe con partita IVA, in collaborazione con diversi paesi del mondo per dare vita a una finta decapitazione, oppure baciare rospi o estrarre spade dalle rocce. Inoltre, dopo anni di battute di caccia nei parchi reali inglesi, Harry potrebbe ripagare i suoi debiti aprendo un ricovero dedicato alle volpi, recuperandole dalle città e liberandole poi nelle foreste.





Rendendo invece omaggio al noto programma cult di Patrizio Roversi e Syusy Blady, Harry e Meghan potrebbero ideare un’edizione del tutto britannica di “Turisti per caso”.

Zaino in spalla e telecamere al seguito, potrebbero essere finalmente liberi di mangiare e dormire dove capita. Nonché di fare quello che vogliono alle spalle della Regina Madre… Nel frattempo, la duchessa di Sussex Meghan Markle ha già lasciato il Regno Unito per tornare in Canada. Si è così lasciata alle spalle la bufera, nel sogno di vivere più liberamente fra Regno Unito e Nord America.