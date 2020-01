Sanremo 2020, Lo sappiamo entrambi di Riki: testo e significato

Riki presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Lo sappiamo entrambi": si tratta della sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse.

Riki (il nome completo sarebbe Riccardo Marcuzzo) fa il suo esordio al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Lo sappiamo entrambi. Dopo aver vestito la maglietta blu nella sedicesima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, sale sul palco dell’Ariston. Nella trasmissione di Canale 5, inoltre, era arrivato in finale vincendo la categoria canto ma perdendo il duello finale per la vittoria con Andreas Muller. Su di lui ha scommesso Francesco Facchinetti.

Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Riki, che è alla sua prima partecipazione ufficiale: la canzone in gara è Lo sappiamo entrambi. Un successo e un talento che meritano di essere premiato: Francesco facchinetti ha scommesso sul giovane artista. Alle spalle, infatti, Riki vanta 3 dischi di platino per Perdo le parole, 1 disco di platino per il singolo Perdo le Parole e per il singolo Polaroid, 2 dischi di platino per il cd Mania e 1 disco d’oro per il singolo Se Parlassero di noi.

Tra l’altro, Perdo le parole venne composta da Riki quando frequentava Aurora Ramazzotti.

L’ultimo brano uscito di recente, invece, è Gossip. Ma l’America Latina e in particolare Argentina, Colombia, Brasile, Cile, Perù, Messico lo conoscono per la canzone Dolor De Cabeza, una collaborazione con i CNCO. Nelle prossime date del tour già in programma ci sono due grandi città: il 22 febbraio 2020 Riki sarà all’Assago Forum di Milano,

mentre il 28 febbraio 2020 si esibirà a Roma presso il Palazzo dello Sport.