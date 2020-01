La regina Elisabetta è stata paparazzata per la prima volta dopo l'addio di Harry e Meghan. Fonti di palazzo riferiscono sia furiosa con il nipote

Nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio 2020 è arrivato l’annuncio di Harry e Meghan, che ha lasciato tutti sconvolti e sconcertati. I due hanno deciso di rinunciare allo status di membri “senior” della famiglia reale. Sono pronti a rendersi indipendenti economicamente, cercando un lavoro e dividendosi, insieme al loro piccolo Archie, tra Regno Unito e Nord America. Secondo fonti di palazzo, la regina Elisabetta è furiosa con il nipote e sua moglie. Tuttavia, pare sia disposta a risolvere i malumori per far tornare il sereno in famiglia. Infatti, pare abbia chiesto espressamente ai suoi consiglieri di trovare al più presto una “soluzione praticabile” per il futuro del duca e della duchessa di Sussex. Dopo l’addio di Harry e Meghan, la regina è stata paparazzata per la prima volta.

Elisabetta II, alla guida della sua Land Rover, è apparsa nei dintorni di Sandringham. Il capo coperto da un foulard con corgi come trama, cappotto dalle cromature in perfetto abbinamento e rossetto rosso. Lo sguardo, tuttavia, appare cupo e impassibile.

Addio di Harry e Meghan: le foto della regina

Dal suo sguardo freddo e impassibile non fa trapelare alcun turbamento. I media locali, invece, non hanno dubbi: dopo l’addio del principe Harry e della moglie, la regina è furiosa. E i sudditi pare siano dalla sua parte.

Ai cittadini inglesi, infatti, pare non sia piaciuto il trattamento che il principe e l’ex attrice hanno riservato alla sovrana. Pare vogliano che vengano tolti i loro titoli, il ducato di Sussex in primis, e che non ricevano più denaro pubblico. Inoltre, in molti vogliono siano presto sfrattati dal loro cottage di Windsor, restituendo i 2,4 milioni di sterline provenienti da fondi pubblici e usati per la recente ristrutturazione (apportata per soddisfare i loro sfizi e i loro gusti personali).





Harry si vede sfuggire il primato di reale più amato dalla nazione, scalando infatti al quinto posto. Superato anche dalla zia, la principessa Anna. Il 65% dei sudditi britannici ormai preferisce il fratello. Oltre venti punti in meno anche per l’ex attrice americana, che pare essere poco gradita dal popolo, finendo al decimo posto tra i reali più amati. Intanto Harry resta in Inghilterra per negoziare il suo allontanamento dalla famiglia reale. Meghan, invece, è già volata in Canada con il figlio. Stando a quanto riportato dal Telegraph, anche Elisabetta II ha fretta. La regina, infatti, avrebbe chiesto ai funzionari reali di elaborare un piano valido anche per le generazioni più giovani di reali.