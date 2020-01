Adriana Volpa e il bacio con Pago: il marito ha reagito furioso scagliandosi contro Antonella Elia. Per lui "è l'oca numero 1"

Pago ha varcato la porta rossa sperando di ritrovare la serenità perduta, ma per lui le sorprese sono appena cominciate. Dopo Temptation Island Vip, il cantante e la fidanzata, Serena Enardu, hanno deciso di mettere un punto ai loro sette anni di relazione, intraprendendo due percorsi separati. Dopo la decisione, Serena ha dichiarato: “Ho iniziato a stare peggio di prima”. In un confessionale ha confidato: “Ho capito che mi mancava da morire. Lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Un confronto potrebbe servire a togliergli dalla testa dei pensieri che non si è tolto”. Lui invece, ai coinquilini, ha detto: “È giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male.

Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Per questo ho bisogno di tempo”. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip, i due avranno modo di chiarirsi? Intanto a smuovere gli animi dei gieffini ci ha pensato uno dei giochi più discussi e contestati: obbligo o verità. Adriana Volpe e il bacio con Pago: il marito della conduttrice se la prende con Antonella Elia, che ha imposto l’obbligo del bacio tra la moglie e il celebre cantante sardo.

Adriana Volpe e il bacio con Pago: la reazione

Durante il gioco obbligo o verità, Antonella Elia ha detto alla Volpe e a Pago di scambiarsi un bacio con la lingua, dimenticandosi che la famosa conduttrice ha a casa un marito che l’aspetta.

Dopo il velocissimo bacio che i due si sono dati, in mezzo al chiacchiericcio e alla confusione degli altri concorrenti, Roberto Parli, marito della Volpe ha reagito stizzito.

In un post sui social, infatti, ha duramente criticato la scelta imposta da Antonella Elia: “Grande bordello!! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco “obbligo e verità“ mi sembrava “il gioco dell’oca” con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!!”. Quindi ha proseguito: “Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie!!”. Infine, ha dato un suggerimento ai gieffini: “P. S.: giocare a Trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???”.