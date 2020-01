La cena romantica di Barbara D'Urso ha alimentato nuovi pettegolezzi: la conduttrice ha trovato l'amore? Sui social ha svelato chi è l'uomo misterioso

Le foto sui social della cena romantica di Barbara D’Urso hanno alimentato i pettegolezzi sul suo conto. La regina dei pomeriggi di Canale 5 ha pubblicato immagini che la ritraggono mano nella mano con un uomo. In molti sperano si tratti di Filippo Nardi, ex gieffino a cui è molto legata, con il quale ha trascorso degli incantevoli giorni di vacanza. Eppure tra i due resta solo una grande amicizia. Ora la D’Urso ha svelato l’identità del suo presunto corteggiatore.

I fan di Barbara D’Urso speravano si trattasse di Filippo Nardi: tra i due però pare non ci sia del tenero. Gli animi dei numerosissimi follower erano già in trepidante attesa, entusiasti nella speranza che la conduttrice napoletana avesse finalmente trovato l’amore.

Dopo diversi anni trascorsi senza una dolce metà al suo fianco, Carmelita avrebbe bisogno di un uomo che torni a farla sorridere: i fan non desiderano altro. Sulla sua vita privata non svela alcuna novità, ma rivela l’identità dell’uomo con cui, nel cuore di Milano, si è concessa una cena a lume di candela.

“Cena romantica”, aveva scritto in una sua storia su Instagram, nella quale ha immortalato la sua mano adornata da un anello prezioso stringere la mano di un uomo. Dopo aver alimentato gossip e dubbi, la conduttrice ha svelato l’identità dell’uomo che le ha regalato il gioiello. Nessun nuovo amore per lei: si tratta, infatti, del suo grandissimo amico Cristiano Malgioglio. Con la sua consueta ironia, la D’Urso ha postato un video insieme a Malgioglio nel quale saltellano per le strade del centro di Milano.





“Ed ecco svelato il mistero. Ieri sera… Mani… Anello… E ci siamo fidanzati“, ha scritto confermando il profondo affetto e la stretta complicità che li unisce.