Fernanda Lessa e Carlotta Maggiorana sono due nuove concorrenti del Grande Fratello Vip

Nuovi ingressi nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo in veste di opinionisti. Dopo aver annunciato due nuovi concorrenti uomini, ovvero Ivan Gonzalez e Antonio Zequila, è stato il torno di due donne. Si tratta di Fernanda Lessa e Carlotta Maggiorana.

Un ingresso all’insegna dell’allegria, quello di Fernanda Lessa. La top model e dj brasiliana, infatti, è entrata nella casa più spiata d’Italia a ritmo di Samba, accompagnata da una vera e propria squadra di ballerine brasiliane in bikini. Particolarmente conosciuta nel corso dei primi anni 2000, Fernanda Lessa ha condotto in Italia diversi programmi come Oltremoda, Le Iene. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, inoltre, ha anche preso parte alla quarta edizione de L’Isola dei Famosi.



Dopo Fernanda Lessa, ecco entrare nella casa del Grande Fratello Vip un’altra donna altrettanto famosa e bella, ovvero Carlotta Maggiorana.

Arrivata in sella ad una moto, si tratta della prima Miss Italia a prendere parte al Grande Fratello Vip. Carlotta Maggiorana, infatti, ha vinto la fascia della più bella d’Italia nel 2018 e al suo attivo vanta anche un calendario sexy. Proprio come la sua coinquilina, anche per la Miss Italia del Grande Fratello Vip si è assistito ad un ingresso diverso dal solito. L’ex Miss Italia Maggiorana è sfrecciata sul tappeto rosso in sella alla sua moto e ha raggiunto i propri coinquilini senza sfilarsi il casco.

A proposito di Carlotta Maggiorana, poi, è intervenuto Pupo che era in giuria quando la ragazza ha partecipato a Miss Italia. Ebbene, il cantante ha affermato: “Ricordo che non l’ho votata. Ho scelto quella che è arrivata seconda”, confessando di aver preferito l’altra per il décolleté più generoso.

“Eh, l’occhio cade lì… Ma ora è migliorata. Da Maggiorana a maggiorata è un attimo“.