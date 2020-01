Gf Vip, Imma Battaglia contro l’ex Licia Nunez: “Sei una bugiarda”

All'interno della casa del Gf Vip Imma Battaglia ha smentito le affermazioni di Licia Nunez, che l'ha accusata di averla tradita con Eva Grimaldi.

Assieme all’incontro tra Pago e e Serena Enardu, lo scontro tra Licia Nunez e Imma Battaglia è stato uno dei momento che più ha caratterizzato questa prima puntata della quarta edizione del Gf Vip. L’attrice 39enne si è infatti confrontata con l’ex fidanzata, accusata dalla Nunez di averla tradita con la sua attuale moglie Eva Grimaldi quando ancora stavano insieme. Imma Battaglia aveva già risposto alle affermazioni della Nunez via social, ma in seguito ha accettato ad incontrarla all’interno della casa.

Gf Vip, le accuse di Licia Nunez

Nel confessionale è stato chiesto a Licia Nunez di confermare quanto dichiarato in un precedente messaggio pubblicato su Twitter, in cui sosteneva l’ipotesi del tradimento di Imma Battaglia con la Grimaldi: “Assolutamente l’ho raccontata tutta la verità. Io non mento sicuramente. A volte ci si racconta la propria verità per ripulirsi la coscienza.

Lei non ha mai ammesso di avermi tradita, di aver iniziato una frequentazione con Eva Grimaldi ai tempi in cui la nostra relazione era ancora viva, per quanto in crisi”.





La risposta di Imma Battaglia

Uscita dal confessionale, la Nunez si trova davanti Imma Battaglia che chiarisce il suo punto di vista sulla questione: “Le storia vanno raccontate bene. Sono sempre stata attenta e solidale. Hai derubricando la nostra storia. Io non ti ho tradito con Eva, io mi sono innamorata di Eva. Hai ammesso tu stessa di aver messo al centro della tua vita la tua carriera, a un certo punto della nostra storia. Devi ammettere che io ti ho sostenuto, anche quando certe cose non erano chiare”.

Sollecitata d entrare nei particolari del racconto da Alfonso Signorini, la Battaglia infine afferma: “Licia sa che ho trascorso il mio 50esimo compleanno da sola.

Ero a Gerusalemme con mia madre, Licia non era con me perché doveva lavorare. Licia, sei una donna bugiarda“.