Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno rivelato a Silvia Toffanin e al pubblico di Verissimo la data del loro matrimonio.

Nella notte fra il 24 dicembre e il 25 dicembre 2019 Filippo Magnini ha chiesto a Giorgia Palmas di sposarlo: il loro Natale è stato davvero speciale. I preparativi per la richiesta, però, hanno fatto sorgere molti dubbi in Giorgia. Il fidanzato (ormai futuro marito), infatti, usciva spesso con delle scuse alquanto strane per comprare un regalo, un biglietto, un fiocco, mentre nel frattempo stava organizzando una richiesta indimenticabile. Filippo Magnini ha spiegato a Verissimo come ha chiesto a Giorgia Palmas di sposarlo.





Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini

“Ho voluto creare il nostro primo ricordo di Natale nella nostra nuova casa, ma vorrei fare anche un’altra cosa”. Filippo Magnini si è inginocchiato davanti a Giorgia Palmas nella loro futura casa e “le ho chiesto di sposarmi”, ha detto a Verissimo. “Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori.

Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa – ha raccontato Giorgia -. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa”.

La donna ha raccontato di essersi inginocchiata a sua volta e di aver risposto “Sì”. Davanti alla piccola Sofia la famiglia si è stretta in un abbraccio che è stato “uno degli inizi più belli della nostra vita“. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera e quando Silvia Toffanin la manda in onda in diretta è impossibile nascondere la commozione. Giorgia stringe la mano di Filippo mentre il pubblico applaude alla richiesta tenerissima.

Il 15 marzo sarà il loro anniversario e la coppia spera di sposarsi di qui a pochi mesi, magari proprio in quella data.

“Speriamo di farlo il prima possibile” ha detto Giorgia. “Ci stiamo organizzando per fine marzo“. “Siamo felicissimi, innamoratissimi” ha confessato Filippo.