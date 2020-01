Ivan Gonzalez e Antonio Zequila sono due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Venerdì 10 gennaio 2020 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, con Wanda Nara e Pupo in qualità di opinionisti. Per l’occasione si è assistito all’ingresso di due nuovi concorrenti, ovvero Ivan Gonzalez e Antonio Zequila.

Ivan Gozalez e Antonio Zequila al GF

Ivan Gonzalez, ex tronista, è entrato nel programma in un modo completamente diverso dal solito, ovvero emergendo dalla piscina. A portargli un asciugamento per asciugarsi Rita Rusic, con il conduttore che ha ironizzato dicendo: “Lo sappiamo che ti piacciono giovani”. Ad accendere ulteriormente l’atmosfera, poi, ci ha pensato una clip in cui si vede Gonzalez con Valeria Marini nel corso della sua partecipazione a Temptation Island. Filmati che hanno portato la Rusic a non trattenere qualche risata, con Signorini che ha rincarato la dose affermando: “Scusa se ti ho dato 61 anni invece di 59.

Ma è Valeria che mi ha detto che ne hai 62, e te ne avevo tolto uno!”.



Il secondo concorrente a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è Antonio Zequila. Conosciuto per la sua fama da playboy, è stato attore di fotoromanzi, per poi lavorare anche al cinema e per alcune fiction, Molto popolare anche per il soprannome “Er mutanda”, in molti si ricorderanno una lite furiosa dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip con Adriano Pappalardo a Domenica In. Accolto in passerella da quattro splendide ballerine, una volta che Antonio Zequila è entrato nella Casa, Alfonso Signorini ha avvisato le concorrenti: “Ragazze, voglio avvisarvi che Antonio ha dichiarato l’intento di trovare moglie dentro la casa del Grande Fratello“.