Lady Kitty Spencer si fidanza: sposerà Micheal Lewis

Fiori d'arancio in vista per Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana che sposerà il magnate Micheal Lewis.

Lady Kitty Spencer, nota modella 29enne e nipote della principessa Diana, si sposa. Il Daily Mail lo ha annunciato in forma non ufficiale raccontando di una proposta di matrimonio fatta dal fidanzato poco prima di Natale. Il futuro marito sarebbe il magnate milionario Michael Lewis. Il 61enne sarebbe molto apprezzato dalla famiglia di lei che lo descrive come un uomo “umile nonostante la sua fortuna”.

Lady Kitty Spencer si sposa

Il legame con il magnate Lewis sarà coronato con un matrimonio, il secondo per lui. I 32 anni di differenza, infatti, non sembrano fermare la coppia che sarebbe pronta, secondo i rumors, al grande passo. La giovane intanto, molto attiva sui social, non perde occasione di condividere con i propri follower la vita agiata che conduce tra viaggi, amici, abiti da sogno e momenti di condivisione con la famiglia.

Sui suoi social, tuttavia, ancora nessuna notizia del fidanzamento.





Amori passati e presenti

Figlia di Charles Spencer, fratello di Diana, e Victoria Lockwood, è la maggiore di quattro figli. E’ cresciuta con la famiglia a Città del Capo, in Sudafrica, per tornare poi nel Regno Unito dopo la morte della zia e non fatica a farsi apprezzare per bellezza e stile. In passato vanta una storia con un altro magnate di 20 anni più grande di lei, l’italiano Niccolò Barattieri di San Pietro con cui l’amore è però finito. Lewis, un matrimonio alle spalle e tre figli, sembra proprio essere quello giusto: i due si sono conosciuti lo scorso anno e sembra che sin da subito sul dito della giovane sia comparso un grande diamante.

Il matrimonio potrebbe essere celebrato già alla fine del 2020.