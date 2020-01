Amore e lavoro: Paolo Fox ha previsto come si evolveranno questi due parametri dal 13 al 19 gennaio 2020 tramite il suo oroscopo settimanale.

Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per l’oroscopo settimanale relativo al periodo tra il 13 e il 19 gennaio 2020. Qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 13 al 19 gennaio 2020

Periodo molto positivo per il Toro, la Bilancia, il Capricorno e i Pesci. Potrebbero invece riscontrare qualche difficoltà gli Scorpione, segno meno quotato della settimana dall’astrologo.

Ariete

In amore sta per arrivare una stagione molto importante: qualche sintomo di scontentezza è inevitabile ma il 2020 va considerato come un anno di recupero. Nel campo lavorativo giovedì ci sarà qualcosa da discutere, ma il risultato finale sarà dalla propria parte.

Toro

Da questa settimana è prevista una grande rinascita dal punto di vista amoroso grazie al transito di Venere. Se nell’ultimo periodo ci sono state delle separazioni, questo è il momento ideale per porvi rimedio.

Gemelli

Qualcosa in amore potrebbe non andare nel verso giusto soprattutto martedì e mercoledì a causa della dissonanza di Luna e Venere.

Nel lavoro ci sarà però un appuntamento molto importante che si potrebbe risolvere positivamente grazie alla presenza di molti pianeti benefici nel settore del successo.

Cancro

Giove e Saturno sono contrari, ma il transito di Venere potrà portare un periodo positivo. Le relazioni che si sono concluse difficilmente si possono recuperare: è importante quindi guardare al nuovo. Entro la fine del mese sul lavoro bisognerà compiere una scelta: novità coinvolgeranno infatti la propria stabilità professionale e il proprio patrimonio personale.

Leone

La situazione astrologica di recupero può portare più passioni passeggere che grandi scelte, soprattutto perché da lunedì Venere non sarà più in opposizione. Le circostanze invitano chi è solo a fare scelte diverse dal passato e a non cercare più rapporti di competizione ma di comprensione.

Vergine

L’opposizione di Venere si farà sentire soprattutto nei rapporti nati da poco.

Le coppie non devono esagerare con le pretese ma al contrario evitare di mettere sotto torchio il proprio partner. La settimana è stancante dal punto di vista lavorativo ma i risultati non mancheranno.

Bilancia

La nuova stagione dei sentimenti è positiva. C’è più aggressività nel proprio cuore ma questo non significa che bisogna prendere di petto quello che capita. Bisogna superare vecchi rancori anche se chi ha chiuso una storia da poco non è del tutto convinto di ciò che desidera.

Scorpione

I nati sotto questo segno vivranno una settimana di scelte drastiche e chiuderanno i rapporti che non valgono più. Sul lavoro si potrebbe perdere la pazienza lunedì.

Sagittario

Mercoledì e giovedì si potrebbe essere contrariati e se una persona si rivelerà troppo gelosa si potrebbe anche allontanarla.

Nelle storie nuove ci sarà un chiarimento che condurrà a soluzioni più rosee del previsto.

Capricorno

Durante questa settimana si sarà molto tolleranti e ci sarà una grande voglia di ricostruire una vita affettiva tranquilla e stabile. Le relazioni familiari sono sottoposte alle tensioni ma tutto si può risolvere.

Acquario

Questo è l’anno del dentro e fuori definitivo: se una storia piace si andrà avanti, altrimenti non ci si presterà nemmeno al gioco iniziale. Intorno a giovedì Marte aiuterà a recuperare emozioni e soprattutto fiducia in se stessi.

Pesci

Con Saturno e Giove in ottimo aspetto le stelle aiutano l’amore. La cosa ulteriormente buona è che anche Venere transiterà nel segno, dunque si prefigura uno scenario molto rassicurante per i sentimenti. Nel lavoro ci sarà del nervosismo da tenere sotto controllo.