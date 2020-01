Ascolti tv, Maria De Filippi batte Alberto Angela

Ennesimo record di ascolti tv per C'è Posta per te che nella serata di sabato ha vinto la sfida a distanza con Alberto Angela, in onda su Rai Uno.

Ennesimo record di ascolti tv per C’è Posta per te che nella serata di sabato ha vinto la sfida a distanza con Alberto Angela, in onda su Rai Uno. Decisivi i nomi di alcuni ospiti illustri come Argentero, Johnny Depp e Cristina Marino.

Ascolti tv, record per Maria De Filippi

La regina degli ascolti tv rimane sempre Maria De Filippi. Sabato 11 gennaio è tornata in onda con una nuova edizione di C’è posta per te, e subito ha capovolto i numeri registrati la settimana passata: a prima puntata è stata vista da 5.930.000 telespettatori con il 30,2% di share. Un numero che di fatto si contrappone agli appassionati della tv generalista tipica della Rai che questa volta ha dovuto registare un clamoroso calo nello share di Meraviglie, condotto da Alberto Angela.

La settimana precedente, Maria de Filippi non era ancora tornata con il suo storico programma, permettendo alla Rai di ottenere uno share molto più soddisfacente, prima che l’amata conduttrice di canela 5 tornasse in pista per capovolgere tutto.

Ritorno in grande stile

Un contributo decisivo per il raggiungimento di questo ulteriore record lo hanno dato diversi ospiti presenti nella prima puntata, come Luca Argentero, Cristina Marino e l’ospite inatteso Johnny Depp.

Come sempre però, a farla da padrona è stata la naturalezza e la conduzione coinvolgente di Maria De Filippi che ancora una volta ha tenuto fermi sulla poltrona tanti telespettatori di fronte a storie strappalacrime di amori mai spenti del tutto e genitori e figli tìritrovati dopo anni di silenzi.