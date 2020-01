Johnny Depp ha fatto una sorpresa a due ragazzi il cui padre è morto in seguito ad un incidente sul lavoro. Assente l'interprete Olga Fernando

Sabato 11 gennaio 2020 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del nuovo anno di C’è posta per te. Ad inaugurare la puntata un ospite d’eccezione, ovvero Johnny Depp, che ha fatto una bellissima sorpresa a due ragazzi il cui padre è morto in seguito ad un incidente sul lavoro.

Johnny Depp a C’è posta per te

Johnny Depp è stato ospite della prima puntata del 2020 di C’è posta per te. A chiedere la sua presenza è stata la signora Rosa, mamma di due figli, che ha perso il marito dopo 17 anni di matrimonio. Una perdita che ha segnato la signora Rosa, portandola a chiudersi nel suo dolore, finendo per allontanare anche i propri figli. Proprio per loro ha chiesto aiuto al programma di Maria De Filippi in modo tale da poter chiedere perdono a Emanuele e Rosalba per il suo comportamento.

“Vi chiedo scusa perché all’inizio vedevo solo il mio dolore e non il vostro”, ha detto mamma Rosa rivolgendosi ai figli, dopo che i due ragazzi hanno aperto la busta.

Il marito è morto a gennaio del 2019 dopo essere caduto da un traliccio dell’alta tensione. Devastata dal dolore, la donna non aveva preso parte ai funerali dell’uomo, con l’illusione che in questo modo il suo amore sarebbe tornato.

“Ho deciso che voglio reagire perché ho i due figli migliori che potessi desiderare. Chissà se mi perdonerete mai per aver tolto anche l’ultimo saluto al vostro eroe. Sono arrabbiata con il destino perché questo scherzo non me lo doveva fare. Portarmelo via è come se qualcuno mi avesse spinto giù per un burrone. Ma non voglio fare lo stesso scherzo a voi, non posso lasciarmi andare. Vi prometto che ce la farò a prendervi per mano e ad accompagnarvi sempre” ha quindi promesso la donna ai figli.

Una storia che ha inevitabilmente commosso il pubblico e anche Johnny Depp.

A tal proposito, con la collaborazione della produzione del programma, il divo di Hollywood ha voluto fare un regalo speciale ai due ragazzi. Una borsa di studio per Rosalba per permetterle di finire l’università e un corso professionale ad Emanuele in modo tale da poter imparare il mestiere di barbiere.



Assente l’interprete Olga Fernando

Una sorpresa davvero toccante , quella di Johnny Depp ai due ragazzi. La sua presenza, però, ha fatto notare un’assenza pesante, ovvero quella della nota interprete Olga Fernando. Molto conosciuta sul piccolo schermo, la traduttrice ha partecipato in più occasioni al programma condotto da Maria De Filippi. Per la prima puntata del 2020 non era in studio e in molti si sono chiesti quale sia il motivo della sua assenza.

Ancora non è dato sapere, con il nome di Olga Fernando che nel frattempo è entrato subito tra i trend topic di Twitter, cominciando a scalare la classifica.