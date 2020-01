In una trasmissione radiofonica Christian De Sica ha svelato che salirà sul palco dell'Ariston come ospite di Sanremo 2020.

Christian De Sica ha annunciato la sua presenza alla puntata finale del Festival di Sanremo 2020 in programma per sabato 8 febbraio. L’attore parteciperà in qualità di ospite ma avrà anche occasione di sfoggiare le sue doti canore, come anticipato da lui stesso.

Christian De Sica a Sanremo 2020

La dichiarazione è giunta via radio alla trasmissione Viva Sanremo di Radio2 condotta da Pino Strabioli. De Sica ha infatti affermato di giungere sul palco della 70esima edizione del Festival della musica italiana insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini.

Tutti loro, ha continuato, sono invitati per cantare la canzone che hanno inciso per il film La mia banda suona il pop in uscita nelle sale cinematografiche il 24 febbraio. “Parteciperò dunque, ma come cantante“, ha ironizzato l’attore.

Ha poi rivelato che in passato gli organizzatori gli avevano chiesto più volte di presentare il Festival.

Ha però giustificato il declino dell’invito spiegandone i motivi. La prima volta era infatti impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo e la seconda aveva paura di farlo, motivo per cui lo hanno fatto altre persone. Oggi invece pare aver superato l’ansia, tanto da dichiarare che se gli venisse offerto il ruolo di presentatore non avrebbe problemi ad accettarlo.

Sono sempre di più i dettagli che stanno emergendo sul Festival. Dopo la presentazione ufficiale dei 24 concorrenti in gara e l’annuncio della presenza di Rula Jebreal, un nuovo tassello si aggiunge alla lista dei personaggi che dal 4 all’8 febbraio 2020 saranno protagonisti indiscussi di Rai1.