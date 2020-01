Stefania Craxi ricorda suo padre Bettino Craxi a Domenica In: "Era facilissimo sedurlo, impossibile tenerselo”

Stefania Craxi racconta suo padre Bettino a Domenica in: “A me non è mancato il padre – spiega -. È stato un padre grandissimo, nel modo più grande in cui i padri possano esserlo, con l’esempio”.

Stefania Craxi a Domenica In

Poi – continua la figlia – è stato un padre molto difficile, era difficile il suo ruolo, era difficile perché aveva un tratto di durezza caratteriale, che hanno descritto erroneamente come arroganza, che in realtà nascondeva una enorme timidezza, un timore dei sentimenti e degli abissi di tenerezza. So che è strano a dirsi – continua – ma mi ricordo, da bambina, degli episodi in cui si trasformava”. Stefania non nasconde di essere stata una figlia molto gelosa: “Era facilissimo sedurlo, io ero gelosissima di mio padre. Gli piacevano i bambini, i giovani. Era curioso dell’umanità, ascoltava gli altri.

Mia madre? Ha avuto il grande merito di farci fare una vita normale – entra nel dettaglio Stefania Craxi parlando della vita privata del padre -. Ho difeso mio padre perché è stato Craxi nella storia di questo Paese, non in quanto padre”.

Stefania Craxi ricorda il padre Bettino a venti anni dalla sua scomparsa: “Ha dato fiducia e potere a uomini che non lo meritavano”. La figlia ha presentato “Bettino Craxi: Parigi-Hammamet” il libro scritto da Bettino: “Troverete anche previsioni sul destino dell’Italia. L’ha scritto negli ultimi anni. Aveva scelto questa chiave”.

Il regista Gianni Amelio ripercorre l’ultimo periodo di vita di Bettino Craxi nel suo ultimo film Hammamet. Pierfrancesco Favino è stato scelto per interpretare il famoso leader politico.