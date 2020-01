Antonio Zequila potrebbe essere squalificato dal Grande Fratello Vip: nel video incriminato lo si sente bestemmiare.

Antonio Zequila verrà squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip? Dopo le accuse sulla sua presunta bestemmia in diretta tv è emerso un video che confermerebbe l’accaduto.

Antonio Zequila: la bestemmia

E’ severamente vietato pronunciare bestemmie al Grande Fratello, e già in passato Marco Predolin era stato squalificato dal reality show proprio per aver bestemmiato in diretta tv. Potrebbe seguirlo anche Antonio Zequila che, secondo un video incriminato, nella notte all’interno della Casa più spiata d’Italia avrebbe proprio pronunciato una bestemmia:

Ecco il video della bestemmia di Zequila! Oltre ad essere chiarissima, il fatto che provi poi a storpiarla due/tre volte fa capire che si è reso subito conto dell’errore… #gfvip #gfvip3 pic.twitter.com/F5OaUwXnrE — IL MERCANTE (@ILMERCANTE4) January 13, 2020







Non si sa se contro il gieffino verranno presi provvedimenti, quel che è certo è che in questa quarta edizione dell’edizione vip del Grande Fratello è stata messa molta carne sul fuoco: l’highlander del primo GF Salvo Veneziano ha fatto commenti alquanto sessisti sulla sua collega Elisa De Panicis, mentre Fabio Testi, secondo un altro video incriminato, avrebbe asserito che le sue compagne d’avventura lo avrebbero eliminato perché avrebbero avuto paura “di essere violentate”.

Il conduttore Alfonso Signorini prenderà provvedimenti sulle vicende?