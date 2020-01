Scatta il bacio tra Antonio Zequila e Clizia Incorvaia: il video

Antonio Zequila e Clizia Incorvaia hanno scaldato gli animi al GF Vip: i due si sono scambiati un bacio infuocato.

Durante un gioco al Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e Antonio Zequila si sono resi protagonisti di un romantico bacio che ha scatenato l’ilarità degli altri concorrenti.

Antonio Zequila e Clizia Incorvaia

Dopo il bacio a Paola Di Benedetto Antonio Zequila ci riprova, questa volta baciando l’ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. Il bacio appassionato tra i due ha scatenato l’ilarità degli altri concorrenti, e la modella ha subito confessato che “lui ci ha messo la lingua!” La reazione di Clizia ha divertito pubblico e fan dei social, e il video è presto diventato virale:

Antonio Zequila è senza dubbio uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello, anche se c’è già chi pensa che presto verrà eliminato per una sua presunta bestemmia in diretta tv.

In passato gli altri concorrenti che hanno bestemmiato al reality show sono stati presto squalificati, e non è escluso che Alfonso Signorini e la redazione del programma prendano provvedimenti anche contro Zequila. Per quanto riguarda le sue “liaison” all’interno della Casa per il momento sono tutte iniziate per gioco, e secondo indiscrezioni Zequila sarebbe felicemente fidanzato con una donna di nome Ines, la quale lo starebbe aspettando al di fuori della Casa. Clizia Incorvaia si è lasciata durante l’estate del 2019 da Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni da cui ha avuto sua figlia Nina.