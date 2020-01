C’è posta per te: cancellata dal sito la storia tra Bonny e Aurora

Nell'ultima puntata di C'è posta per te la storia tra Bonny e Aurora ha provocato notevole imbarazzo, scatenando la reazione di Maria De Filippi.

Un alone di mistero aleggia sull’ultima puntata di C’è posta per te: il celebre programma di Maria De Filippi la cui nuova stagione è ricominciata sabato 11 gennaio. Sul sito dove poter vedere in streaming le puntate della trasmissione è infatti scomparso il video inerente alla storia d’amore tra Bonny e Aurora, protagonisti di un’imbarazzante situazione all’interno dello studi di Canale 5.

Mistero a C’è posta per te

Durante l’ultima puntata di C’è posta per te, il nostro Bonny ha ripetutamente manifestato la sua volontà di ritornare assieme all’ex fidanzata Aurora affermando di essere ancora innamorato di lei. Da parte sua tuttavia la ragazza ha rifiutato di tornare assieme a Bonny, motivando la decisione anche con la grande differenza d’età tra i due che avrebbe fatto storcere il naso anche ai parenti di lei.

Aurora è stata infatti accompagnata in studio dalla madre Antonietta, che non ha mai visto di buon occhio il fatto che Bonny fosse già stato sposato con un’altra donna dalla quale aveva avuto due figli.

Una situazione che all’epoca portò Aurora a decidere di lasciare Bonny.





La cancellazione dei filmati

A questo punto però le versioni dei due ex fidanzati iniziano ad essere discordanti tra loro, con Aurora che sosteneva di non essere più innamorata di Bonny e quest’ultimo che invece rinfacciava alla ragazza una giornata trascorsa insieme appena una settimana prima. Una Maria De Filippi stupefatta e imbarazzata ha quindi preso la parola per chiarire che non avrebbe mai invitato i due in studio se non fosse stata convinta che la loro storia non si potesse recuperare. A scanso di equivoci tuttavia, la parte della puntata contenente la storia tra Bonny e Aurora è stata eliminata dal sito di streaming Witty Tv, anche se non risultano motivazioni ufficiali dietro a questo gesto della rete.