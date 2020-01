Chiara Ferragni è tornata di nuovo alla ribalta per una foto con la pasta pubblicata su Instagram: i commenti dei fan che la trovano strana

Sta facendo parecchio chiacchierare, anche con qualche buona dose di ironia, una nuova foto postata da Chiara Ferragni su Instagram. Si tratta per la precisione dello scatto dove la web influencer si trova al cospetto di un piatto di pasta, mentre era a cena fuori insieme al marito Fedez. L’imprenditrice cremonese aveva dunque ordinato un piatto di paccheri in un noto ristorante del Bergamasco, ma la porzione è apparsa ai più alquanto misera…

In un piatto si vedono infatti solo tre paccheri collocati su un sugo molto invitante. “C’erano più di tre paccheri, vero?” domanda dunque ad esempio la ginnasta Carlotta Ferlito direttamente all’esperta di tendenze. La cui risposta non ha lasciato dubbi: la porzione dei paccheri, a suo dire più consistente, era divisa tra lei e Fedez. Il piatto conteneva pertanto sei paccheri e non tre, giudicati da qualcuno “pur sempre pochi”. Pochi ma buoni, verrebbe da dire. Ma soprattutto costosi, visto che la creazione culinaria costa ben 40 euro al piatto.

Chiara Ferragni buongustaia

Del resto, anche se dal fisico longilineo e sottile si direbbe il contrario, Chiara Ferragni pare essere davvero una buongustaia. Se l’influencer non ama strafogarsi a tavola, le piace tuttavia assaggiare cibi buoni e sani.

Dalla colazione alla cena, la consorte di Fedez nonché mamma del bellissimo Leone fa molta attenzione a quello che mette sotto i denti. Stando ai resoconti dei bene informati, nella sua dieta non mancano pasta e pizza, come del resto mostra spesso anche sui social. Nel menù di Chiara sono inoltre presenti legumi, farro, insalate e frutta, nonché carne bianca e qualche volta anche qualche succulento hamburger.