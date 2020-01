Anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua sulle frasi che Salvo Veneziano ha pronunciato su Elisa De Panicis.

La bufera che ha investito Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip non sembra placarsi: contro di lui è intervenuto anche un indignatissimo Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio contro Salvo Veneziano

Non sembra assolutamente placarsi la bufera per le frasi dette da Salvo Veneziano su Elisa De Panicis. Il concorrente del Grande Fratello Vip aveva usato toni piuttosto forti e coloriti per fare quello che forse avrebbe ritenuto essere un “apprezzamento” sulla collega, ma dai più la sua frase è stata giudicata sessista. Contro di lui si è scagliato anche Cristiano Malgioglio, che in un suo post su Twitter ha scritto di provare “schifo” per il concorrente del reality show.

E’ disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano… uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del #reality Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo. E lui mi fa semplicemente Schifo. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 13, 2020







In difesa di Salvo Veneziano è intervenuta soltanto sua moglie, Giusy Merendino, la quale si è scusata a nome suo e del marito attraverso un post sui social.

La donna ha anche detto che pur non condividendo “la forma e il contenuto” di quanto detto da Salvo il Grande Fratello Vip sarebbe soltanto un gioco, e lei non riterrebbe suo marito un uomo violento. In tanti sui social hanno chiesto che vengano presi provvedimenti contro il concorrente del primo Grande Fratello Vip, e secondo qualcuno la redazione del programma potrebbe proprio decidere di squalificarlo dal programma.