Nina Moric ha dichirato che Luigi Mario Favoloso l'avrebbe picchiata e minacciata, e che per questo secondo lei la sua scomparsa sarebbe calcolata.

Nel salotto di Barbara D’Urso Nina Moric è tornata a parlare della scomparsa del suo ex compagno, Luigi Mario Favoloso, e ha gettato pesanti ombre su di lui e sulla loro relazione.

Nina Moric e Luigi Favoloso

Per la prima volta Nina Moric si è confessata a proposito della relazione con Luigi Mario Favoloso con il quale, stando a quanto da lei stessa affermato, avrebbe avuto una relazione caratterizzata da frequenti tira e molla. La modella croata ha rivelato di essersi resa conto di quanto la relazione stesse diventando tossica quando Luigi Favoloso avrebbe messo le mani addosso a lei e a suo figlio Carlos Maria, avuto durante la relazione con Fabrizio Corona.





“Carlos lo ha perdonato”, ha detto visibilmente scossa, ma ha anche aggiunto che quell’episodio l’avrebbe portata a chiudere definitivamente i rapporti con l’ex gieffino.

Nina Moric si è detta convinta di volerlo denunciare, e ha anche confessato che secondo lei Luigi Mario Favoloso (scomparso dagli inizi di gennaio) starebbe bene. Secondo la modella infatti, lui le avrebbe inviato delle minacce e inoltre la sua famiglia sarebbe complice:

“Ho ricevuto una cosa sul mio cellulare, molto grave, di quasi 5 anni fa, quindi se una persona ha in archivio cose tanto personali… Significa che lui ha sempre un piano b”, ha dichiarato, e ha insinuato anche che la famiglia dell’ex gieffino avrebbe ritirato la denuncia legata alla sua scomparsa, motivo per cui sarebbero tutti complici. Nina Moric ha dichiarato che si sarebbe consultata con un avvocato, e ha detto di voler sporgere denuncia contro il suo ex.