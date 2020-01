Voci di corridoio confermerebbero la presenza di Emma al serale Amici di Maria De Filippi: tornerà dunque come coach di una delle squadre?

La tanto attesa nuova edizione del Serale di Amici è alle porte. Si parla infatti di una possibile messa in onda del talent tra marzo e aprile, molto probabilmente sempre nella storica collocazione del sabato sera. In queste settimane, pertanto, hanno iniziato a circolare anche i nomi dei probabili coach. Secondo quanto riportato da diversi settimanali di gossip e attualità, pare dunque certo il ritorno di Emma Marrone proprio in tale veste. Lanciata dal medesimo programma Mediaset oramai dieci anni fa, ossia nel 2010, Emma ha rivestito il ruolo di coach per ben quattro volte. Ovvero nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Real Brown ha però poi deciso di lasciare lo show per dedicarsi alla sua carriera musicale, senza tuttavia escludere un possibile ritorno.

Ecco dunque che ora il 2020 sembra essere l’anno giusto, vista anche la recente uscita del suo nuovo album Fortuna, già in vetta alle classifiche musicali.

Emma Marrone felice

Nel contempo, proprio su Instagram Emma Marrone ha rivelato ai fan di aver ricevuto una bella notizia. La 35enne di Lecce non ha però dato molti altri dettagli in proposito. Si riferiva forse a una telefonata della sua mentore Maria De Filippi? Intanto rumors sempre più accesi parlando di un probabile ritorno come coach anche della sua amica e collega Elisa. L’accoppiata sarà dunque certamente destinata a rivelarsi ancora vincente, come confermato del resto dalle precedenti edizioni dove erano presenti le due cantanti.