Ora che Gemma Galgani ha messo fine alla sua storia con Juan Luis Ciano sono in tanti a chiedersi se la storica dama del trono over troverà un nuovo amore all’interno del programma.

Archiviata la storia con il “Gabbiano” Giorgio Manetti per Gemma Galgani è stata una sequela di relazioni finite male al trono over di Uomini e Donne. Con Juan Luis le cose non sono finite per il meglio, e il cavaliere è stato rimandato a casa dopo che – sembra – avrebbe contattato altre donne durante la sua partecipazione al Trono. Gemma si è detta ferita per l’ennesima liaison finita in un nulla di fatto, specie dopo che Juan Luis le era sembrato interessato (salvo poi defilarsi durante le feste di Natale). Per la dama sembra proprio che il vero amore tardi ad arrivare, ma sono già in tanti a scommettere che la prossima potrebbe essere la volta buona.





Gemma si è detta speranzosa di poter un giorno ritrovare la passione con un nuovo amore, ma secondo alcuni la dama non avrebbe mai scordato la sua relazione con Giorgio Manetti.

Il Cavaliere ha abbandonato definitivamente il trono over per dedicarsi a una propria attività legata all’organizzazione di eventi e secondo indiscrezioni si sarebbe ormai legato ad un’altra donna. Tra Gemma e Giorgio le cose sono finite pacificamente, ma la dama non si è mai innamorata allo stesso modo di un altro cavaliere all’interno del dating show di Maria De Filippi.