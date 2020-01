Dopo la bufera su Salvo Veneziano è accorsa in sua difesa la moglie, Giusy Merendino: ecco cosa ha detto.

Dopo le frasi shock pronunciate da Salvo Veneziano sulla collega gieffina Elisa De Panicis, la moglie del celebre pizzaiolo è intervenuta sui social in sua difesa.

Salvo Veneziano: la moglie

Giusy Merendino, moglie del volto del Grande Fratello Vip Salvo Veneziano, ha scritto un lungo post sui social per difendere suo marito. La donna ha dichiarato che le frasi pronunciate da Salvo sarebbero state dette per gioco e si è scusata a nome suo e del marito se esse hanno urtato la sensibilità di qualcuno.



Il gieffino è finito sotto accusa per essersi espresso con toni alquanto forti e coloriti (dai più giudicati sessisti) sulla collega del GF Elisa De Panicis. “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto”, ha detto Salvo Veneziano suscitando l’ilarità degli altri concorrenti.

La frase ha generato un putiferio sui social, e in molti hanno chiesto alla redazione del Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti contro il gieffino, che per questo motivo potrebbe essere giustamente ritenuto a rischio squalifica.





Giusy Merendino è legata a Salvo da oltre vent’anni, e con lui ha avuto 2 figli. La donna nel suo post ha dichiarato che non condividerebbe la “forma e il contenuto” di quanto detto da suo marito al GF Vip a proposito di Elisa De Panicis, ma ha comunque preso le sue difese dichiarando che Salvo non sarebbe affatto un violento come molti hanno insinuato.