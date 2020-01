Nella casa del Grande Fratello Vip 4, primo scontro tra concorrenti: lo screzio tra Salvo e Pago a causa di Serena Enardu

Una tranquilla serata nella casa del Grande Fratello Vip 4 si è trasformata in un’aspra lite tra Pago e Salvo a causa niente meno che di Serena Enardu, ex compagna del cantante sardo. Nel dettaglio, l’ex gieffino siciliano ha detto la sua in merito a quanto andato in onda venerdì 10 gennaio, in occasione della seconda puntata dell’edizione 2020. Le parole di Salvo non sono però state prese bene da Pago, che infatti ha subito mostrato un evidente nervosismo. La discussione è stata infine calmata dal pizzaiolo, che ha però pronunciato una frase ambigua che ha lasciato sospesi alcuni pensieri.

Grande Fratello Vip: la lite

I quattro concorrenti del privé del Grande Fratello Vip, ossia Salvo, Patrick, Sergio e Pasquale, la scorsa sera hanno dunque raggiunto gli abitanti della casa per una cena insieme.

Come detto, però, gli animi si sono subito surriscaldati tra Pago e Salvo. Il tutto è iniziato quando hanno preso a discutere dell’incontro del cantante con la sua ex Serena. Veneziano ha così sostenuto che secondo lui la Enardu ha fatto fare una figuraccia al suo ex fidanzato.

Pago, sentitosi ferito nell’orgoglio, ha precisato di non essere uno stupido, ma di essere al contrario ben consapevole della faccenda. Salvo ha quindi pensato bene di stroncare la lite andandosi a fumare una sigaretta fuori. Acquietati gli animi, Pasquale ha domandato scusa a Pago insieme a Salvo, che ha provato a giustificare le sue parole come un semplice pensiero personale. Sarà davvero chiusa qui la faccenda?