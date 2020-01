La nuova trovata commerciale di Gwyneth Paltrow ha già sollevato un polverone di polemiche: il prodotto ha un prezzo di 75 dollari al flacone

Gwyneth Paltrow è tornata a sorprendere ancora dopo gli integratori in grado di combattere i sintomi della menopausa e le uova vaginali contro la depressione. Ecco dunque che la popolare attrice americana, interprete dell’iconico Sliding Doors, ha ora pensato bene di lanciare sull’e-commerce di Goop un nuovo prodotto decisamente discutibile. Si tratta nel dettaglio di una candela, e fin qui nulla sembra essere fuori dalla norma. Quello che però è del tutto incredibile è che la sua fragranza è all’odore della sua vagina!

Gwyneth Paltrow: la nuova trovata

Il prodotto viene descritto sul sito dell’attrice come “meraviglioso, inaspettato, sexy e divertente”. Inoltre è in vendita alla bellezza di 75 dollari al flacone. La nuova trovata commerciale di Gwyneth Paltrow ha di fatto già suscitato molta ironia, ma anche parecchie critiche sui social e sul web in generale.

La vendita del prodotto arriva del resto a pochi giorni dall’uscita su Netflix del docu-reality Goop Lab della stessa attrice, prevista per il 24 gennaio 2020. Si tratta dunque solo di una semplice coincidenza oppure di un furbacchione “commercial stunt”?





La candela è nel dettaglio una miscela di geranio, bergamotto e cedro alla rosa damascena, il tutto completato da semi di ambretta. Il nome del prodotto è del resto molto esplicativo, ossia This smells like my vagina. Il nominativo pare sia nato da una battuta che la Paltrow fece al profumiere Douglas Little. Si prospettano dunque affari d’oro per la nota interprete? Nel contempo, come detto, il popolo del web si è sbizzarrito a commentare l’iniziativa, come hashtag e riferimenti davvero esilaranti.