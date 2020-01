Francesco Totti ha dichiarato di volere un quarto figlio da Ilary Blasi, e la conduttrice ha presto risposto alla richiesta.

Ilary Blasi ha commentato le recenti dichiarazioni di suo marito, Francesco Totti, che ha annunciato pubblicamente di volere da lei un quarto figlio.

Ilary Blasi: il quarto figlio

“Ho finito gli ovuli, li ho persi!”, così Ilary Blasi ha scherzato, mettendo a tacere una volta per tutte le voci sul presunto arrivo di una quarta cicogna per lei e suo marito Francesco Totti. Il celebre campione aveva infatti espresso il desiderio di avere un altro bambino dopo i tre già avuti dalla conduttrice (Cristian, Chanel e Isabel) ma lei sarebbe di tutt’altro avviso: secondo Ilary tre figli sarebbero un buon numero, e non avrebbe intenzione di averne altri. “Francesco dice tante cose, ma poi decido io”, ha chiarito la conduttrice.





Ilary Blasi e Francesco Totti dopo ben 15 anni d’amore sono più uniti che mai, e a coronare il loro sogno i due hanno avuto tre splendidi bambini.

Il maggiore, Cristian, starebbe seguendo le orme paterne come calciatore. Sui social non mancano le foto dell’allegra famigliola in vacanza o durante i momenti spensierati trascorsi insieme, e Totti ha sempre dichiarato che la famiglia costruita con Ilary Blasi è il suo unico amore. La conduttrice ha invece sempre scherzato sulla popolarità del marito, riferendo che a confronto la sua sarebbe “inesistente”. “Ho ricevuto una chiamata poco fa: “Ahò, salutame Francesco”. Io ricevo telefonate così. Non vieni calcolata, sei inesistente”, ha raccontato scherzosa.